Черное и синее: стили Зеленского и Трампа на похоронах папы Франциска

В субботу, 26 апреля, в Ватикане состоялась церемония прощания с ушедшим из жизни папой Франциском, которую посетили лидеры и высокопоставленные гости со всего мира. Поскольку это событие имело не только религиозное, но и глобальное политическое значение, соблюдение правил этикета, в том числе в одежде, было особенно важным.