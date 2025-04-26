Были в шоке от цен: туристы назвали самый дорогой аэропорт в мире

Как пишет Daily Mail, аэропорт Стамбула, который ежедневно посещают 220 тысяч пассажиров, был назван «самым дорогим аэропортом в мире» путешественниками, которые увидели возмутительные цены на еду и напитки.

Журналист итальянского новостного сайта L’Economia Леонард Бербери рассказал, что, когда он посетил аэропорт Стамбула, он увидел лазанью весом всего 90 граммов, лежащую в холодильнике, которая продавалась за колоссальные 24,50 евро.

«Это больше похоже на кусок кирпича с посыпкой из чего-то похожего на тертый сыр и псевдобазиликовым листом», - прокомментировал он.

Турист также обнаружил несколько круассанов, которые продавались по цене от 14,50 евро до 17,50 евро в зависимости от начинки, итальянские куриные салаты по 17,50 евро, а цены на пиво и вовсе были «грабежом средь бела дня».

Леонард рассказал, что до прибытия в стамбульский аэропорт наслаждался на площади Таксим полулитровой бутылкой Efes, самого популярного пива Турции, за полтора евро, а в авиагавани оно стоило уже 17,50 евро - рост на 1067 процентов.

Леонард также рискнул посетить многочисленные заведения быстрого питания в аэропорту, и дела обстояли не намного лучше.

В Popeyes четыре жареных куриных крылышка с кока-колой и картофелем фри стоили 17,50 евро. В McDonald's биг-мак стоил 21,50 евро, а меню Double Quarter Pounder стоило 25,30 евро. Тем временем Burger King брал 22 евро за порцию Whopper.

Леонард не единственный турист, который отметил возмутительные цены в аэропорту Стамбула.