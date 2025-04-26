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ВИДЕО Рой комаров проник в самолет и заставил пассажиров молиться о скорейшей посадке

Фото статьи
Фото: Shutterstock AI Generator / Shutterstock

21 апреля на одном из внутренних рейсов в Индии из Лакхнау в Дели произошел неприятный инцидент - в салон самолета неожиданно ворвался рой комаров, вызвав у пассажиров сильный дискомфорт и оставив на их коже множество укусов.

Пассажиры рассказали, что весь полет они провели, гоняясь за комарами, хлопая себя и постоянно расчесывая укусы. Экипаж оказался бессилен перед ситуацией, предложив единственное средство - пластырь с лемонграссом, который, как оказалось, никак не отпугивал насекомых, сообщает The Indian Express.

Одна из пассажирок, Маниша Пандэ, выразила свое негодование в социальных сетях: «Весь полет прошел в чесотке и молениях о том, чтобы этот кошмар быстрее закончился. Единственным "решением" был какой-то нелепый пластырь с запахом лемонграсса, который ничем не помог».

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