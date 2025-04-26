ВИДЕО Рой комаров проник в самолет и заставил пассажиров молиться о скорейшей посадке

21 апреля на одном из внутренних рейсов в Индии из Лакхнау в Дели произошел неприятный инцидент - в салон самолета неожиданно ворвался рой комаров, вызвав у пассажиров сильный дискомфорт и оставив на их коже множество укусов.
Пассажиры рассказали, что весь полет они провели, гоняясь за комарами, хлопая себя и постоянно расчесывая укусы. Экипаж оказался бессилен перед ситуацией, предложив единственное средство - пластырь с лемонграссом, который, как оказалось, никак не отпугивал насекомых, сообщает The Indian Express.