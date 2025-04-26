ВИДЕО Рой комаров проник в самолет и заставил пассажиров молиться о скорейшей посадке

Пассажиры рассказали, что весь полет они провели, гоняясь за комарами, хлопая себя и постоянно расчесывая укусы. Экипаж оказался бессилен перед ситуацией, предложив единственное средство - пластырь с лемонграссом, который, как оказалось, никак не отпугивал насекомых, сообщает The Indian Express.

Одна из пассажирок, Маниша Пандэ, выразила свое негодование в социальных сетях: «Весь полет прошел в чесотке и молениях о том, чтобы этот кошмар быстрее закончился. Единственным "решением" был какой-то нелепый пластырь с запахом лемонграсса, который ничем не помог».