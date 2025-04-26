Какие части курицы наиболее вредные: их ни в коем случае нельзя есть

Рассказываем, какие части курицы лучше не есть, чтобы не заболеть и не отравиться.

Какие части курятины лучше не употреблять, потому что можно заболеть или отравиться

Во-первых, не рекомендуется употреблять куриную кожу. Ведь она накапливает больше всего вредных веществ, включая гормоны, антибиотики и токсины, которые могут содержаться в кормах и попадать в организм птицы. Основные токсины откладываются именно в коже, поэтому ее употребление может спровоцировать болезни печени, почек и иммунной системы.

К тому же куриная кожа содержит до 40 процентов жира, что способствует повышению уровня «плохого» холестерина. Это увеличивает риск развития атеросклероза, гипертонии и других болезней сердца и сосудов.

Медики также не рекомендуют использовать головы, легкие и хвостики для приготовления каких-либо блюд. Эти части курицы могут содержать паразиты и вредные вещества, накопившиеся за период жизни птицы.

Даже продолжительная варка этих субпродуктов не обезопасит от такой неприятности, потому что большинство паразитов могут легко переносить высокие температуры.