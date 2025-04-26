Будут проблемы: эксперт рассказала, что ни в коем случае не стоит есть перед перелетом

Старший эксперт по путешествиям в Global Work and Travel Джесси Чемберс рассказала, каких продуктов стоит избегать перед путешествиями, сообщает The Daily Mail.

Фасоль и крестоцветные (капустные) овощи

«Чечевица, нут, брокколи, цветная капуста и белокочанная капуста могут быть основными продуктами здорового питания, но они также известны тем, что вызывают газообразование. Эти продукты вызывают брожение в кишечнике, что может привести к неприятному вздутию живота, когда вы оказываетесь в воздухе», - пояснила Чемберс.

Соленые закуски

Эксперт пояснила, что чипсы, обработанное мясо и готовые блюда содержат много натрия, который может усугубить обезвоживание и привести к задержке воды в организме.

«Воздух в салоне и без того очень сухой, а соленые закуски сделают вас еще более вялыми и вызовет отеки», - отметила она.

Газированные напитки и жевательная резинка

По словам эксперта, газировка и жвачка могут привести ко вздутию живота во время перелета.

Алкоголь

«Даже один бокал может вызвать чувство сонливости и вздутия живота, особенно во время длительных перелетов», - предупредила эксперт.

Продукты с высоким содержанием FODMAP

FODMAP-диета - это индивидуально подобранный рацион, где исключены те виды углеводов, которые у конкретного человека вызывают признаки синдрома раздраженного кишечника.

«Яблоки, груши и косточковые фрукты содержат сахарные спирты и волокна, которые могут вызвать расстройство пищеварения. Если вы хотите чего-то свежего, выбирайте продукты с меньшим содержанием FODMAP, например, бананы или цитрусовые», - порекомендовала Чемберс.

Выпечка и жареные блюда

«Возможно, в аэропорту вам захочется съесть рулет с беконом, но на высоте полета это желание может аукнуться», - предупредила эксперт.

Что можно есть перед перелетом