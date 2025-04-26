Будут проблемы: эксперт рассказала, что ни в коем случае не стоит есть перед перелетом

Употребление неправильной пищи перед взлетом самолета может сделать и без того непростой перелет еще более тяжелым, пишет Униан.
Старший эксперт по путешествиям в Global Work and Travel Джесси Чемберс рассказала, каких продуктов стоит избегать перед путешествиями, сообщает The Daily Mail.
Фасоль и крестоцветные (капустные) овощи
«Чечевица, нут, брокколи, цветная капуста и белокочанная капуста могут быть основными продуктами здорового питания, но они также известны тем, что вызывают газообразование. Эти продукты вызывают брожение в кишечнике, что может привести к неприятному вздутию живота, когда вы оказываетесь в воздухе», - пояснила Чемберс.
Соленые закуски
Эксперт пояснила, что чипсы, обработанное мясо и готовые блюда содержат много натрия, который может усугубить обезвоживание и привести к задержке воды в организме.
«Воздух в салоне и без того очень сухой, а соленые закуски сделают вас еще более вялыми и вызовет отеки», - отметила она.
Газированные напитки и жевательная резинка
По словам эксперта, газировка и жвачка могут привести ко вздутию живота во время перелета.
Алкоголь
«Даже один бокал может вызвать чувство сонливости и вздутия живота, особенно во время длительных перелетов», - предупредила эксперт.
Продукты с высоким содержанием FODMAP
FODMAP-диета - это индивидуально подобранный рацион, где исключены те виды углеводов, которые у конкретного человека вызывают признаки синдрома раздраженного кишечника.
«Яблоки, груши и косточковые фрукты содержат сахарные спирты и волокна, которые могут вызвать расстройство пищеварения. Если вы хотите чего-то свежего, выбирайте продукты с меньшим содержанием FODMAP, например, бананы или цитрусовые», - порекомендовала Чемберс.
Выпечка и жареные блюда
«Возможно, в аэропорту вам захочется съесть рулет с беконом, но на высоте полета это желание может аукнуться», - предупредила эксперт.
Что можно есть перед перелетом
Эксперт порекомендовала перекусить перед путешествием жареной курицей с киноа и жареными овощами или легким салатом с цельнозерновым хлебом и бананом. Также она советует всегда пить негазированную воду.