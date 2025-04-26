Женщину, которая обвинила принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, нашли мертвой

«Джуффре покончила жизнь самоубийством, всю жизнь оставаясь жертвой сексуального насилия и секс-торговли. В конце концов, это бремя оказалось настолько тяжелым, что стало невыносимым для Вирджинии», - заявила ее семья.

В полиции Западной Австралии, где Вирджиния проживала последние несколько лет, изданию подтвердили, что экстренные службы выезжали по вызову в пятницу вечером в Ниргабби и обнаружили 41-летнюю женщину без признаков жизни.

Ей была оказана помощь, но пострадавшая умерла на месте происшествия. По словам властей, по первым признакам смерть Джуффре не носит криминальный характер.

В начале апреля Вирджиния Джуффре попала в больницу после того, как в ее автомобиль врезался школьный автобус. Тогда она опубликовала фото из палаты и сообщила, что находится в тяжелом состоянии и ей «осталось жить четыре дня». В сети возникла теория, что от Джуффре хотят избавиться, потому что она много знает.

Вирджиния Джуффре была одной из первых, кто дал показания на Джеффри Эпштейна, и считается самой известной его жертвой. Она рассказала, что Эпштейн «сдавал» ее в сексуальную «аренду» влиятельным знакомым, а Эндрю принудил ее к сексу, когда ей было 17 лет. После скандала принц хоть и избежал суда, но был отлучен от двора и лишен королевских привилегий и титулов. Он также выплатил Джуффре 12 млн фунтов.