Женщину, которая обвинила принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальном насилии, нашли мертвой

Покончила жизнь самоубийством самая известная жертва миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна - Вирджиния Джуффре, которая также была первой, кто обвинил принца Эндрю в сексуализированном насилии. Об этом сообщает People. В начале апреля Джуффре сообщила, что ее сбил школьный автобус, и в сети возникла теория, что от нее хотят избавиться.
«Джуффре покончила жизнь самоубийством, всю жизнь оставаясь жертвой сексуального насилия и секс-торговли. В конце концов, это бремя оказалось настолько тяжелым, что стало невыносимым для Вирджинии», - заявила ее семья.
В полиции Западной Австралии, где Вирджиния проживала последние несколько лет, изданию подтвердили, что экстренные службы выезжали по вызову в пятницу вечером в Ниргабби и обнаружили 41-летнюю женщину без признаков жизни.
Ей была оказана помощь, но пострадавшая умерла на месте происшествия. По словам властей, по первым признакам смерть Джуффре не носит криминальный характер.
В начале апреля Вирджиния Джуффре попала в больницу после того, как в ее автомобиль врезался школьный автобус. Тогда она опубликовала фото из палаты и сообщила, что находится в тяжелом состоянии и ей «осталось жить четыре дня». В сети возникла теория, что от Джуффре хотят избавиться, потому что она много знает.
Вирджиния Джуффре была одной из первых, кто дал показания на Джеффри Эпштейна, и считается самой известной его жертвой. Она рассказала, что Эпштейн «сдавал» ее в сексуальную «аренду» влиятельным знакомым, а Эндрю принудил ее к сексу, когда ей было 17 лет. После скандала принц хоть и избежал суда, но был отлучен от двора и лишен королевских привилегий и титулов. Он также выплатил Джуффре 12 млн фунтов.
Джеффри Эпштейна был обвинен в торговле людьми и педофилии. Во время следствия его нашли мертвым в камере. По официальной версии, он покончил с собой. Однако многие уверены, что это было убийство, чтобы Джеффри не рассказал лишней информации.