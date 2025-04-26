ГОРОСКОП НА 26 АПРЕЛЯ У Тельцов интересный день, а Девам не стоит обижать близких

Этот день не будет простым. Негативные тенденции сильны, и вряд ли кому-то удастся оказаться вне зоны их внимания. Следует обращать внимание на поведение окружающих, нельзя упускать из виду ни одной мелочи: сделать ошибку легко, а вот исправить ее последствия будет куда сложнее, пишет Дворец.
Посещение многолюдных собраний и активное участие в светской жизни могут обернуться серьезными проблемами.
Отсутствие взаимопонимания с близкими заставляет волноваться: пришло время решить важные вопросы, однако договориться почти невозможно. В подобных ситуациях выигрывает тот, кто умеет ждать, не нервничая и не нагнетая обстановку. Попытки форсировать развитие романтических отношений не приведут ни к чему хорошему, в данном случае лучше позволить событиям идти своим чередом.
Овен
Ваши возможности велики, но не безграничны – имейте это в виду, если планируете взяться за новые дела или заняться решением сложных задач. Поддержку единомышленников получить удастся, но ответственность за происходящее ляжет исключительно на ваши плечи, поэтому будьте готовы принимать важные решения, взвешивая все «за» и «против»; здравый смысл и логика не должны изменить вам.
Активная жизненная позиция привлекает к Овнам всеобщее внимание, заставляет окружающих считаться с представителями данного знака. Однако не стоит злоупотреблять хорошим отношением старых и новых знакомых. Соблазн отказаться от взятых на себя обещаний велик, но вы наверняка пожалеете, если сделаете это.
Телец
День сложный, но интересный. Финансовая картина оставляет желать лучшего, однако вы вряд ли добьетесь хорошего результата, если попытаетесь изменить ситуацию с помощью сомнительных сделок или афер. В ваших силах сократить расходы, избежать напрасных трат – поверьте, этого будет вполне достаточно для того, чтобы почувствовать себя уверенно. В поездках следует проявлять осторожность, поскольку велик риск недоразумений, ситуаций, из-за которых вам придется коренным образом менять свои планы.
Прекрасны взаимоотношения в семье, общение с близкими поднимает вам настроение, вселяет оптимизм. День хорош и с романтической точки зрения, но в данной области позитивное влияние звезд небезгранично, поэтому вам следует вести себя разумно и не совершать опрометчивых поступков под влиянием эмоций.
Близнецы
Вероятны серьезные проблемы бытового характера, не исключены проблемы с имуществом. Однако вы сможете уберечь себя от лишних волнений, если будете внимательно следить за своими вещами и не станете пренебрегать правилами техники безопасности, имея дело со сложной техникой. Появляется возможность пообщаться в неформальной обстановке с влиятельными людьми, завести полезные знакомства.
Члены семьи охотно поддержат вас в любом начинании, придут на помощь, если в этом возникнет необходимость, поделятся интересными идеями и полезными соображениями. Но имейте в виду, что в области романтических отношений советы со стороны бесполезны – здесь вы можете полагаться исключительно на собственную интуицию и накопленный опыт.
Рак
Новое знакомство не изменит вашу жизнь в корне, но окажет на нее серьезное влияние. Однако не следует думать, что все сразу сложится наилучшим образом: вам предстоит преодолеть трудности и проявить себя с лучшей стороны. Этот день как нельзя лучше подходит для самосовершенствования, развития в себе достойных уважения качеств и приобретения полезных навыков.
Будьте сдержанны в общении с любимым человеком, не торопитесь с выводами и избегайте резких высказываний. Помните, что неспособность контролировать свои эмоции может привести к скандалу, который вряд ли пойдет на пользу отношениям. Снижение жизненного тонуса скажется, в первую очередь, на настроении. Вернуть душевное равновесие будет легче тем, кто склонен к творческой деятельности.
Лев
Львы, будьте готовы к испытаниям – вам предстоит непростой день. Важно действовать последовательно, не отказываться от своих планов и целей, что бы ни говорили многочисленные доброжелатели. Сложно поладить с членами семьи, особенно старшими родственниками: ваши мнения по ряду важных вопросов расходятся, и компромисс кажется невозможным.
Трудно будет не обидеть друзей и любимого человека: ваши высказывания резки, а шутки – весьма обидны. Постарайтесь вести себя любезно и доброжелательно с теми, кто вам дорог, не ищите в своем ближайшем окружении мишень для насмешек. Нежелательны поездки, неподготовленных путешественников ждут серьезные неприятности.
Дева
Противоречивый день. Легкомыслие, обычно не присущее Девам, сегодня кажется одним из наиболее ярко выраженных свойств представителей данного знака. Вы склонны отказываться от ранее составленных планов, принимать важные решения под влиянием минуты, в корне менять свою жизнь лишь потому, что в последнее время она казалась скучноватой.
Как ни странно, такое поведение помогает расположить к себе людей. Ваш круг общения расширяется стремительно, и недовольны этим только родственники и члены семьи, которые чувствуют себя забытыми, лишенными внимания. Не обижайте близких людей, даже если их упреки кажутся вам совершенно безосновательными.
Весы
Очень благоприятен эмоциональный фон этого дня, общение будет плодотворным и приятным. Можно обсуждать в неформальной обстановке деловые вопросы, а можно сосредоточиться на личных отношениях, которые определенно имеют тенденцию к улучшению. Взаимопонимание в семье будет полным, останутся в прошлом прежние ссоры и разногласия. Да и любимый человек проявит внимание к вашим желаниям, совершит именно те поступки, которых вы давно ждали.
В остальных сферах жизни влияние позитивных тенденций также весьма сильно, однако вы не должны переоценивать своих возможностей – чрезмерные нагрузки крайне опасны для здоровья. Не исключено обострение хронических заболеваний, возможны и травмы.
Скорпион
День сложный, но по-своему увлекательный. Скорпионам не следует проявлять легкомыслие, совершать необдуманные поступки – слишком велика опасность навредить себе и своим близким. Некоторым представителям знака придется заняться решением старых проблем, другие же будут с грустью вспоминать о давно ушедших временах. В ностальгических настроениях не было бы ничего страшного, если бы вы не утрачивали под их влиянием здравого смысла. Попытки вернуться к прошлому напрасны и могут иметь печальные последствия для тех, кто уже связан новыми обязательствами.
Общее снижение жизненного потенциала сказывается на настроении и самочувствии. Вам следует вспомнить о пользе здорового питания, физкультуры, правильного режима дня. Отказаться от вредных привычек будет относительно легко.
Стрелец
Стрельцам следует проявлять благоразумие и осторожность в делах, касающихся имущества. Вы легко расстаетесь со своими вещами, совершенно не задумываясь о том, получите ли их обратно, да и чужой собственностью распоряжаетесь столь же легкомысленно. Впрочем, в найдется достаточно людей, желающих удержать вас от опрометчивых поступков, так что не пропускайте мимо ушей полезные советы.
Очень хорош день для активного отдыха, получения новых впечатлений. Вы готовы внести перемены в привычный образ жизни, близкие относятся к этому с пониманием и даже одобрением, так что причин откладывать осуществление своих планов нет. Возможным становится возобновление прерванных романических отношений, однако делать это следует лишь после того, как вы разберетесь со своими желаниями.
Козерог
Прекрасный день для общения с членами семьи, приема гостей, визита к дальним родственникам. Близкие отнесутся с пониманием к вашим проблемам и наверняка постараются помочь в их решении. Поднимет настроение общение с детьми, представители старшего поколения порадуют вас хорошими новостями. Новое романтическое увлечение окажется неожиданно сильным, отношения будут развиваться стремительно, и отнюдь не всегда вам удастся держать их под контролем.
Нежелательно заниматься решением сложных вопросов, браться за важные дела, не обдумав должным образом сложившейся ситуации. А вот для реализации давно составленных планов день вполне подходит.
Водолей
Хороший день для общения, новых знакомств и встреч. Можно получить массу удовольствия от бесед с людьми, которых вы давно не видели, поделиться своими идеями с представителями творческой интеллигенции, обсудить деловые вопросы с влиятельными особами. Только члены семьи не слишком рады вашему обществу, а их критические замечания по-настоящему обидны.
Отдых должен быть спокойным: долгие поездки, физические нагрузки, затягивающиеся допоздна вечеринки сегодня совсем некстати. Хорошая книга, приятная классическая музыка, любимый фильм – это именно то, что вам нужно, чтобы вернуть себе хорошее настроение и забыть о тревогах и волнениях.
Рыбы
День обещает Рыбам массу приятнейших романтических переживаний. Наступил подходящий момент для того, чтобы пригласить симпатичную вам особу на свидание, признаться в своих чувствах или начать совместную жизнь с любимым человеком. Вы склонны к оригинальным и даже экстравагантным поступкам, которые будут вызывать недоумение родственников, однако до конфликта дело не дойдет: интуиция подскажет вам, когда следует проявить гибкость.
Возможны значительные расходы. С наиболее крупными суммами предстоит расстаться тем, кто собирается в этот день отправиться в далекие поездки или совершить нечто выдающееся. Воздержитесь от экспериментов с имиджем: их результат вряд ли пойдет вам на пользу.