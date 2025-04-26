ГОРОСКОП НА 26 АПРЕЛЯ У Тельцов интересный день, а Девам не стоит обижать близких

Лев

Львы, будьте готовы к испытаниям – вам предстоит непростой день. Важно действовать последовательно, не отказываться от своих планов и целей, что бы ни говорили многочисленные доброжелатели. Сложно поладить с членами семьи, особенно старшими родственниками: ваши мнения по ряду важных вопросов расходятся, и компромисс кажется невозможным.

Трудно будет не обидеть друзей и любимого человека: ваши высказывания резки, а шутки – весьма обидны. Постарайтесь вести себя любезно и доброжелательно с теми, кто вам дорог, не ищите в своем ближайшем окружении мишень для насмешек. Нежелательны поездки, неподготовленных путешественников ждут серьезные неприятности.

Дева

Противоречивый день. Легкомыслие, обычно не присущее Девам, сегодня кажется одним из наиболее ярко выраженных свойств представителей данного знака. Вы склонны отказываться от ранее составленных планов, принимать важные решения под влиянием минуты, в корне менять свою жизнь лишь потому, что в последнее время она казалась скучноватой.

Как ни странно, такое поведение помогает расположить к себе людей. Ваш круг общения расширяется стремительно, и недовольны этим только родственники и члены семьи, которые чувствуют себя забытыми, лишенными внимания. Не обижайте близких людей, даже если их упреки кажутся вам совершенно безосновательными.

Весы