Жерар Пике расстался с 26-летней моделью, с которой изменял Шакире в общем доме

Звезда «Барселоны», 38-летний футболист Жерар Пике расстался со своей девушкой 26-летней Кларой Чиа после непродолжительных отношений, - сообщает издание Marca со ссылкой на журналистку Адриану Дорронсоро.
Уточняется, что причины разрыва после трехлетнего романа пара не афиширует, но не исключено «вмешательство третьих лиц». Напомним, в отношениях Жерара Пике с Шакирой третьим лицом была как раз модель, с которой спортсмен изменял певице в их общем доме.
Подтверждение разрыва якобы получено от источника, близкого к паре. Не исключено, что размолвка связана с недавним появлением Пике в Майами в компании неизвестной рыжеволосой спутницы.
Также упоминается, что Клара Чиа была недовольна тем, что Пике приходилось вести двойную жизнь, летая в Майами ради общения с детьми, переехавшими в США вместе с мамой. Впрочем, часть СМИ опровергли информацию о расставании Пике и Чиа.
Напомним, что Шакира и Пике расстались в 2022 году после 11 лет совместной жизни. У пары двое общих детей: 12-летний Милан и 10-летний Саша.