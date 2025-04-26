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Жерар Пике расстался с 26-летней моделью, с которой изменял Шакире в общем доме

Жерар Пике.
Жерар Пике. Фото: OSCAR DEL POZO

Звезда «Барселоны», 38-летний футболист Жерар Пике расстался со своей девушкой 26-летней Кларой Чиа после непродолжительных отношений, - сообщает издание Marca со ссылкой на журналистку Адриану Дорронсоро.

Уточняется, что причины разрыва после трехлетнего романа пара не афиширует, но не исключено «вмешательство третьих лиц». Напомним, в отношениях Жерара Пике с Шакирой третьим лицом была как раз модель, с которой спортсмен изменял певице в их общем доме.

Подтверждение разрыва якобы получено от источника, близкого к паре. Не исключено, что размолвка связана с недавним появлением Пике в Майами в компании неизвестной рыжеволосой спутницы.

Также упоминается, что Клара Чиа была недовольна тем, что Пике приходилось вести двойную жизнь, летая в Майами ради общения с детьми, переехавшими в США вместе с мамой. Впрочем, часть СМИ опровергли информацию о расставании Пике и Чиа.

Напомним, что Шакира и Пике расстались в 2022 году после 11 лет совместной жизни. У пары двое общих детей: 12-летний Милан и 10-летний Саша.

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