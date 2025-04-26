Жерар Пике расстался с 26-летней моделью, с которой изменял Шакире в общем доме

Уточняется, что причины разрыва после трехлетнего романа пара не афиширует, но не исключено «вмешательство третьих лиц». Напомним, в отношениях Жерара Пике с Шакирой третьим лицом была как раз модель, с которой спортсмен изменял певице в их общем доме.

Подтверждение разрыва якобы получено от источника, близкого к паре. Не исключено, что размолвка связана с недавним появлением Пике в Майами в компании неизвестной рыжеволосой спутницы.

Также упоминается, что Клара Чиа была недовольна тем, что Пике приходилось вести двойную жизнь, летая в Майами ради общения с детьми, переехавшими в США вместе с мамой. Впрочем, часть СМИ опровергли информацию о расставании Пике и Чиа.