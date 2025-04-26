Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 26-27 апреля 2025 года

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных - 26-27 апреля 2025 года.

Дева

Для Дев выходные станут временем ясности и внутреннего обновления. Вы почувствуете, как многое встает на свои места: то, что раньше вызывало сомнения, теперь обретет четкие контуры. Особенно повезет тем, кто занимается интеллектуальным трудом или планирует важные решения.

Благоприятны любые дела, связанные с организацией, порядком, наведением чистоты - не только в доме, но и в голове. Также возможны приятные новости, связанные с семьей или домом. Прислушайтесь к своей интуиции - она будет подсказывать верные шаги.

Лев

У Львов удача будет в сфере общения и в творчестве. Эти выходные - ваш звездный час: вы будете в центре внимания, даже если не планировали. Отличное время для встреч, свиданий, публичных выступлений или работы над личным брендом.

Вам легко удастся донести свою точку зрения и вдохновить окружающих. В любви возможны неожиданные, но очень теплые повороты - не упустите шанс показать свою искренность. А еще это хороший момент для проявления щедрости - она вернется сторицею.

Рыбы

Для Рыб выходные принесут эмоциональное облегчение и долгожданную гармонию. Если вы чувствовали усталость или внутреннюю борьбу - сейчас это пройдет. Будет удаваться все, что связано с отдыхом, вдохновением, искусством и заботой о себе. Прекрасное время, чтобы уделить внимание своему телу и душе, посетить спа, выставку або просто побыть наедине с собой.