ВИДЕО Назвался воином белой расы: Канье Уэста заблокировали на Twitch за рекордные семь минут

Только сегодня утром Уэст создал собственную учетную запись на платформе, принадлежащей Amazon, и зрители были шокированы, когда рэпера забанили на Twitch через несколько минут после его первого стрима.

Канье вышел в прямой эфир утром 25 апреля, и его трансляция длилась всего семь минут, пока Twitch не заблокировал ее.

Kanye West joined Twitch and got BANNED after just 10 minutes for saying this 😭💀 pic.twitter.com/zz8vEsmBJD — Liutauras (@Liutauras_) April 25, 2025

Впрочем, он быстро набрал почти 3000 подписчиков и в среднем имел более половины этой аудитории в течение своего короткого стрима.

«Этот канал временно недоступен из-за нарушения Правил сообщества или Условий обслуживания Twitch», - говорится в сообщении.

Пока Канье Уэст не прокомментировал свой бан, поэтому точная причина блокировки до сих пор неизвестна.

Канье Уэст после своих скандальных заявлений стал главным антисемитом 2022 года.

В 2022 году рэпер утверждал, что именно евреи создали Гитлеру плохую репутацию, потому что «были расстроены тем, что тот изгнал их из страны».

«Самое смешное то, что я на самом деле не могу быть антисемитом, потому что черные люди также являются евреями. Вы, ребята, играли со мной и пытались подбить всех, кто выступает против ваших планов», - говорил тогда Уэст.