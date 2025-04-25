Популярный остров в Хорватии ввел дресс-код для туристов – за нарушение грозит большой штраф

Постепенно город уже сам сталкивается со всеми негативными последствиями чрезмерного туризма, что вынуждает местные власти вводить новые ограничения для туристов.

В частности, теперь власти Хвара ввели более строгий дресс-код для туристов - за ношение неподобающей одежды в общественных местах, около исторических достопримечательностей или в религиозных местах, можно получить немалый штраф, сообщает Schengen.News.

В частности, туристы, носящие купальники за пределами пляжных зон Хвара, рискуют быть оштрафованы на сумму до 600 евро, а все, кто ходит без рубашки или в очень открытой одежде в центре города, рискуют получить штраф в размере 500 евро.

В связи с этим коммерческий директор Good Travel Management Лора Басби в комментарии Daily Mail рекомендовала туристам брать с собой шарф или куртку с длинными рукавами во время прогулок по острову на случай посещения культурных объектов. Кроме того, она указала, что в некоторых местах туристам могут также предложить надеть длинные юбки или брюки, чтобы зайти внутрь.

«Знание основ поможет вам более гладко провести свою поездку, не рискуя при этом столкнуться с какими-либо потенциальными проблемами. Следите за тем, как местные жители ведут себя в разных ситуациях и условиях, например, в кафе, ресторанах и на туристических объектах. По возможности копируйте их действия, чтобы продемонстрировать свое уважение к их ценностям», - посоветовала она.

Как отмечают эксперты, решение властей Хвара показывает, что даже нерелигиозные места используют дресс-коды, чтобы справиться с массовым туризмом. Власти острова считают, что новые изменения помогут лучше защитить его имидж и обеспечить семьям и жителям комфорт, в частности, в исторических или священных местах.

Однако новые изменения вызвали споры в туристической индустрии. По мнению некоторых критиков, штрафы могут оказать негативное влияние на Хвар, отпугнуть посетителей или вызвать неприятные чувства.

С другой стороны, сторонники утверждают, что уважительный туризм, включая соответствующую одежду, важен для долгосрочной устойчивости. Что касается туристических консультантов и туроператоров, то они должны информировать туристов о местных правилах и обычаях до их прибытия.