Снижение ставки НДС на продукты питания в Финляндии вызывает противоречивые мнения у экспертов

Финский таблоид Iltalehti пишет о решении правительства Финляндии снизить с 2026 года ставку налога на на некоторые товары, в том числе продукты питания, с 14 до 13,5 процента. Главный экономист Илкка Каукоранта считает это решение с экономической точки зрения спорным и неэффективным способом добиться снижения цен. В то же время представитель торгового сектора Туула Лойкканен полагает, что снижение налога с большой долей вероятности отразится на ценах, ссылаясь на жесткую конкуренцию на рынке.