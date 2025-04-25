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Снижение ставки НДС на продукты питания в Финляндии вызывает противоречивые мнения у экспертов

Перевод: Влада Лаевалинд
Продуктовый магазин. Фото иллюстративное.
Продуктовый магазин. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Финский таблоид Iltalehti пишет о решении правительства Финляндии снизить с 2026 года ставку налога на на некоторые товары, в том числе продукты питания, с 14 до 13,5 процента. Главный экономист Илкка Каукоранта считает это решение с экономической точки зрения спорным и неэффективным способом добиться снижения цен. В то же время представитель торгового сектора Туула Лойкканен полагает, что снижение налога с большой долей вероятности отразится на ценах, ссылаясь на жесткую конкуренцию на рынке.

Iltalehti пишет, что главный экономист Центрального объединения профсоюзов Финляндии (SAK) и исполнительный директор Союза торговли товарами повседневного спроса (PTY) расходятся во мнениях по вопросу снижения ставки налога (НДС).

Главный экономист SAK Илкка Каукоранта считает, что решение правительства, возглавляемого Петтери Орпо (Национальная коалиционная партия), снизить НДС на определенные товары не приведет к быстрому снижению цен - если вообще приведет. Он, в частности, ссылается на более раннее исследование, согласно которому, к примеру, цены на парикмахерские, косметические и ресторанные услуги снизились только наполовину от ожидаемого эффекта в случае полного переноса налогового снижения на потребительские цены.

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