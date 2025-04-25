Российского дирижера Юрия Башмета лишили литовской награды

Глава государства подписал указ об исключении именитого альтиста и дирижера из списка награжденных орденом Великого князя Гедиминаса IV степени.



Высокую награду российский музыкант получил в 1999 году от президента Литвы Валдаса Адамкуса за заслуги в популяризации литовской музыки и вклад в мировое музыкальное наследие.



В декрете, подписанном Гитанасом Науседой, указано, что музыкант лишен награды «за дискредитацию звания награжденного». «Башмет является активным сторонником российской агрессии в Украине. Этим все и сказано», - отметил BNS советник президента Томас Бержинскас.



Ранее, в 2014 году, львовская музыкальная академия им. Лысенко лишила Юрия Башмета звания почетного профессора. Музыкант, родившийся в Ростове-на-Дону, в свое время окончил Львовскую музыкальную школу.