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Около популярного заведения в Эстонии произошла драка: «Назвал одну из девушек жирной коровой»

Перевод: Влада Лаевалинд
Keeni Punker в Валгамаа.
Keeni Punker в Валгамаа. Фото: Kuvatõmmis «Kuuuurija» saatest

Известное место для вечеринок Keeni punker в Южной Эстонии постепенно превращается в своего рода центр досуга: помимо ночных вечеринок здесь проводят бесплатные утренники с блинами и образовательные мероприятия. По информации, поступившей в редакцию Elu24, после вечеринки, прошедшей в минувшую субботу, у заведения произошла массовая драка, и на место вызвали полицию. Владелец Keeni punker утверждает, что драка случилась не на территории заведения, а в расположенном поблизости парке. «Человек, который начал ссору, очень грубо высказался в адрес одной девушки, после чего возникла небольшая потасовка», - рассказывает он, добавляя, что речь идет об обычном инциденте.

В уезде Валга, недалеко от Сангасте, находится популярное место для вечеринок Keeni Punker. Недавно о заведении рассказывали в передаче Kuuuurija. Тогда мужчина, живущий рядом с пабом, жаловался, что ночные вечеринки мешают ему спать.

В четверг в редакцию Elu24 поступила информация о том, что ночью в минувшую субботу возле Keeni punker произошла драка. «Здесь была большая драка. Это было похоже на современный крестовый поход», - рассказывает источник, проживающий в деревне Кеэни. «В драке участвовали и мужчины, и женщины, а также несовершеннолетние. На место приехала полиция», - добавил он.

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