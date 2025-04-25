Около популярного заведения в Эстонии произошла драка: «Назвал одну из девушек жирной коровой»

Известное место для вечеринок Keeni punker в Южной Эстонии постепенно превращается в своего рода центр досуга: помимо ночных вечеринок здесь проводят бесплатные утренники с блинами и образовательные мероприятия. По информации, поступившей в редакцию Elu24, после вечеринки, прошедшей в минувшую субботу, у заведения произошла массовая драка, и на место вызвали полицию. Владелец Keeni punker утверждает, что драка случилась не на территории заведения, а в расположенном поблизости парке. «Человек, который начал ссору, очень грубо высказался в адрес одной девушки, после чего возникла небольшая потасовка», - рассказывает он, добавляя, что речь идет об обычном инциденте.