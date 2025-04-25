Журнал People назвал самого красивого человека в мире

Издания People, известное своими рейтингами мировых знаменитостей, назвало самого красивого человека в мире.
В этом году им была признана 62-летняя актриса Голливуда Деми Мур. Фото актрисы разместили на обложке журнала. В кадре звезда предстала в изумрудного цвета платье макси, образ завершили золотые массивные серьги в форме колец и подобный браслет.
СМИ взяло интервью у героини обложки, в котором Мур заявила, что стала больше ценить переживания своего тела. «Я принимаю тот факт, что я нахожусь именно в таком состоянии. Я знаю, что внешность не определяет мою ценность или то, кем я являюсь», - заявила актриса.
Кроме кинозвезды в Топ-10 самых красивых людей мира, Most Beautiful Person, по версии журнала, в разные годы входили кинозвезды Джулия Робертс, Мишель Пфайффер, София Вергара, Синди Кроуфорд, Джоди Фостер, Мег Райан, Мел Гибсон, Кортни Кокс, Том Круз.