Журнал People назвал самого красивого человека в мире

В этом году им была признана 62-летняя актриса Голливуда Деми Мур. Фото актрисы разместили на обложке журнала. В кадре звезда предстала в изумрудного цвета платье макси, образ завершили золотые массивные серьги в форме колец и подобный браслет.

СМИ взяло интервью у героини обложки, в котором Мур заявила, что стала больше ценить переживания своего тела. «Я принимаю тот факт, что я нахожусь именно в таком состоянии. Я знаю, что внешность не определяет мою ценность или то, кем я являюсь», - заявила актриса.