Авиакомпании бьют тревогу: в Европе стали реже бронировать летний отпуск

Как отмечает издание, это знаменует собой первый признак потенциального замедления того, что считалось неослабевающим спросом на поездки после отмены COVID-ограничений.

Аналитики отмечают, что глобальная экономическая нестабильность, вызванная тарифными угрозами президента США Дональда Трампа, приводит к обострению страхов европейской рецессии, и многие опасаются, что в результате могут пострадать потребительские и туристические расходы. Тем не менее, на данный момент значительного падения спроса отмечено еще не было.

«Не все индикаторы спроса мигают красным», – сказал агентству Reuters аналитик RBC Руайри Куллинан.

Хотя авиакомпании пока не видят явных негативных результатов, исследование показало, что на 10 процентов меньше путешественников поколения Z планируют поездки в период с апреля по сентябрь 2025 года по сравнению с прошлым годом.

Некоторые утверждают, что поколение Z более чувствительно к более высоким расходам, но комиссия по туризму заявила, что путешественники поколения Z, которые бронируют поездки, часто имеют более высокий бюджет, чем другие возрастные группы.

«За последние несколько лет поколение Z, как правило, было более осторожным в своих намерениях путешествовать, планируя меньше поездок, чем их старшие коллеги», – сказал генеральный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантандер, добавив, что больше европейцев путешествуют ради определенных событий.