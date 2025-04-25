Счастливчики: три знака Зодиака, которым повезет в мае 2025 года

Телец

Май - это время, когда вы буквально чувствуете землю под ногами: стабильную, теплую и плодородную. В 2025 году этот месяц принесет Тельцам не только душевное спокойствие, но и очень конкретные плоды их усилий. Удача будет сопровождать вас в вопросах денег: возможно повышение зарплаты, выгодное вложение или возвращение давнего долга.

Все, за что вы возьметесь с верой в себя, будет расти - как весенние всходы. В личной жизни тоже появится больше тепла: партнер проявит заботу, а одинокие Тельцы могут неожиданно встретить того самого человека.

Лев

Май зажжет в вашем сердце огонь, который невозможно будет скрыть. Все вокруг будет словно освещено вашей внутренней энергией: вы притягательны, убедительны, полны идей и желания действовать. В 2025 году именно в этом месяце Львы могут прославиться, получить признание или, наконец, услышать заветное «да».

Особенно успешными окажутся выступления, презентации, творчество и все виды самовыражения. А в любви - всплеск страстей. Ваши чувства будут яркими, как майское солнце, и такими же желанными.

Козерог

После долгого подъема на вершину, вы наконец-то сможете оглянуться и увидеть, насколько далеко зашли. Май 2025 года подарит Козерогам ощущение правильного пути. Все, что связано с обучением, путешествиями, сменой окружения или новым этапом жизни, будет складываться удивительно легко.