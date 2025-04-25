ИСТОРИЯ Бортпроводник спас жизнь пилота, который выпал из окна летящего самолета

10 июня 1990 года обычный полет из Бирмингема в Малагу превратился в настоящую борьбу за выживание. К счастью, невероятный инцидент чудом закончился благополучно.
Рейс BA5390 направлялся из аэропорта Бирмингема в Малагу, когда левое ветровое стекло кабины, где находился пилот, командующий воздушным судном, неожиданно отделилось от передней части фюзеляжа на высоте около 5,3 километра. Пилота Тимоти Ланкастера выбросило из кабины и прижало спиной к фюзеляжу с наружной стороны. Капитан судна повис, удерживаясь внутри кабины только ногами.