ИСТОРИЯ Бортпроводник спас жизнь пилота, который выпал из окна летящего самолета

Рейс BA5390 направлялся из аэропорта Бирмингема в Малагу, когда левое ветровое стекло кабины, где находился пилот, командующий воздушным судном, неожиданно отделилось от передней части фюзеляжа на высоте около 5,3 километра. Пилота Тимоти Ланкастера выбросило из кабины и прижало спиной к фюзеляжу с наружной стороны. Капитан судна повис, удерживаясь внутри кабины только ногами.