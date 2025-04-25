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ИСТОРИЯ Бортпроводник спас жизнь пилота, который выпал из окна летящего самолета

Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Instagramist / @explainingtheuniverse

10 июня 1990 года обычный полет из Бирмингема в Малагу превратился в настоящую борьбу за выживание. К счастью, невероятный инцидент чудом закончился благополучно

Рейс BA5390 направлялся из аэропорта Бирмингема в Малагу, когда левое ветровое стекло кабины, где находился пилот, командующий воздушным судном, неожиданно отделилось от передней части фюзеляжа на высоте около 5,3 километра. Пилота Тимоти Ланкастера выбросило из кабины и прижало спиной к фюзеляжу с наружной стороны. Капитан судна повис, удерживаясь внутри кабины только ногами.

Бортпроводник, который спас пилота

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