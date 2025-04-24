Отец Яниса Тиммы сделал громкое заявление об отношениях сына с Анной Седоковой: «У европейцев женщин бить нельзя»

Тимма иронично отметил, что Седокова транслировала, что работала не покладая рук, а Янис, в свою очередь, «гулял» и играл в баскетбол бесплатно. «Эта женщина после трагической смерти Яниса извергала потоки красноречия, делясь с сердобольными зрителями и слушателями своей тяжелой бабской долей. <...> Пахала во имя семьи, чтобы деток своих и мужа-балбеса содержать, который к тому же и пил, и изменял ей, и играл в азартные игры», - написал Райтис Тимма в Instagram.