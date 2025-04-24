Отец Яниса Тиммы сделал громкое заявление об отношениях сына с Анной Седоковой: «У европейцев женщин бить нельзя»

Отец покойного бывшего мужа Анны Седоковой не может справиться с потерей. Райтис Тимма считает певицу виновной в самоубийстве баскетболиста. Время от времени латвиец публикует нелестные высказывания в адрес экс-невестки.
Накануне в личном блоге он вновь раскритиковал артистку, отметив, что Янис терпел ее поведение, поскольку был хорошо воспитан.
Тимма иронично отметил, что Седокова транслировала, что работала не покладая рук, а Янис, в свою очередь, «гулял» и играл в баскетбол бесплатно. «Эта женщина после трагической смерти Яниса извергала потоки красноречия, делясь с сердобольными зрителями и слушателями своей тяжелой бабской долей. <...> Пахала во имя семьи, чтобы деток своих и мужа-балбеса содержать, который к тому же и пил, и изменял ей, и играл в азартные игры», - написал Райтис Тимма в Instagram.
Новый пост Райтиса посвящен договору аренды жилья для дочери Седоковой от первого брака - Алины Белькевич. По словам Райтиса, если бы Янис был «обычным славянским человеком», то «соломенная жена собрала бы зубы по полу в платочек». «Янис был воспитанным европейцем. У них женщин бить нельзя. Черт возьми, как жаль», - добавил родитель спортсмена.