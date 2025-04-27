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Королева красоты годами игнорировала симптом, сигнализирующий о раке

Перевод: Влада Лаевалинд

Когда в прошлом году Брайс Рэмзи стала обладательницей титула «Миссис Миссисипи Плюс Америка», она сразу поняла, на что сосредоточить свое внимание: «Безусловно, на повышение осведомленности о раке толстой кишки, - говорит она. - К тому времени я уже четыре года была среди выживших и хотела помочь как можно большему количеству людей».

На сегодняшний день Рэмзи, работающая медсестрой и проживающая в городе Кантон, штат Миссисипи, уже пять лет свободна от рака. В марте, который отмечается как месяц осведомленности о раке толстой кишки, она рассказала свою историю в сотрудничестве с организацией Colorectal Cancer Alliance.

Первый симптом - следы крови в стуле - Рэмзи заметила еще в 2011 году после рождения сына, но тогда сочла, что это геморрой. За несколько лет кровотечения участились, появилась слизь. В 2019 году она наконец решила пройти колоноскопию, в ходе которой обнаружили пятисантиметровый полип в ее толстой кишке, сообщает New York Post.

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