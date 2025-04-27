Королева красоты годами игнорировала симптом, сигнализирующий о раке

Когда в прошлом году Брайс Рэмзи стала обладательницей титула «Миссис Миссисипи Плюс Америка», она сразу поняла, на что сосредоточить свое внимание: «Безусловно, на повышение осведомленности о раке толстой кишки, - говорит она. - К тому времени я уже четыре года была среди выживших и хотела помочь как можно большему количеству людей».
На сегодняшний день Рэмзи, работающая медсестрой и проживающая в городе Кантон, штат Миссисипи, уже пять лет свободна от рака. В марте, который отмечается как месяц осведомленности о раке толстой кишки, она рассказала свою историю в сотрудничестве с организацией Colorectal Cancer Alliance.