Исследование: стало известно, где живут самые одинокие люди

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на исследование группы ученых из Университета Эмори.

Опросив 64 тысячи человек из 29 стран и изучив их показатели одиночества, они пришли к выводу, что именно Кипр и Греция - клондайки одиноких душ. Третье и четвертое место заняли Словакия и Италия, а США замкнули первую пятерку.

Хотя пожилые люди часто говорят, что чувствуют себя наиболее одинокими, результаты исследования показали, что в Штатах больше одиноких людей среднего возраста по сравнению со всеми другими странами - за исключением Нидерландов.

«Существует общее мнение, что люди становятся более одинокими с возрастом, но на самом деле в США все наоборот: люди среднего возраста более одиноки, чем представители старшего поколения», - говорит доктор Робин Ричардсон, профессор Университета Эмори.

Не состоять в браке, быть безработным, иметь проблемы с психическим здоровьем и плохое самочувствие - вот, что заставляет людей, находящихся в расцвете сил, чувствовать себя несчастными и одинокими в Америке.

В свою очередь доктор Эстабан Кальво добавил: «Наши результаты показывают, что одиночество - это не только проблема позднего возраста. На самом деле, многие люди среднего возраста на удивление уязвимы и нуждаются в целенаправленном вмешательстве так же, как и пожилые люди».