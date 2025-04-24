Астролог рассказала, что ждет Кейт Миддлтон в 2025 году

По ее словам, будущая королева «поднимается на вершину» и «покоряет свою собственную духовную гору», одновременно открывая для себя силу природы.

«Во время визита Кейт на озера нам впервые разрешили выйти за пределы бархатного каната самодисциплинированного, зрелого и стойкого внешнего выражения ее солнечного знака Козерога. Козерог - земной знак, известный своей приземленностью и близостью к миру природы и пяти чувствам», - сказал астролог.

«Очевидно, Кейт чувствует, что отдых на свежем воздухе омолаживает ее. Но более того, ее Луна в чувствительном Раке нуждается в эмоциональной связи с личными и природными энергиями, питающими ее душу - еще лучше, когда она может включить в этот опыт молодых людей или своих детей. Это понимание показывает, что Кейт не только поднимается на вершину, как истинный Козерог, но и взбирается на свою собственную духовную гору и в процессе переживает духовное возрождение», - объясняет Дебби.

Франк добавила, что Кейт вошла в свое собственное духовное вознесение, что является более глубокой целью рождения под знаком Козерога.

«Она также открывает для себя питательную силу природы для духовной и личной поддержки — драгоценность, которую она передает другим. В течение следующего года Юпитер осветит способность Кейт к радости через поддержание этой духовной стороны себя. Мы, вероятно, получим больше проблесков в ее значимом личном путешествии», - подчеркнула астролог.