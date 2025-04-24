Астролог рассказала, что ждет Кейт Миддлтон в 2025 году

Доверенный астролог покойной принцессы Дианы Дебби Франк предсказала, к чему нужно готовиться Кейт Миддлтон после одного из самых сложных периодов в ее жизни, пишет Фокус.
По ее словам, будущая королева «поднимается на вершину» и «покоряет свою собственную духовную гору», одновременно открывая для себя силу природы.
«Во время визита Кейт на озера нам впервые разрешили выйти за пределы бархатного каната самодисциплинированного, зрелого и стойкого внешнего выражения ее солнечного знака Козерога. Козерог - земной знак, известный своей приземленностью и близостью к миру природы и пяти чувствам», - сказал астролог.
«Очевидно, Кейт чувствует, что отдых на свежем воздухе омолаживает ее. Но более того, ее Луна в чувствительном Раке нуждается в эмоциональной связи с личными и природными энергиями, питающими ее душу - еще лучше, когда она может включить в этот опыт молодых людей или своих детей. Это понимание показывает, что Кейт не только поднимается на вершину, как истинный Козерог, но и взбирается на свою собственную духовную гору и в процессе переживает духовное возрождение», - объясняет Дебби.
Франк добавила, что Кейт вошла в свое собственное духовное вознесение, что является более глубокой целью рождения под знаком Козерога.
«Она также открывает для себя питательную силу природы для духовной и личной поддержки — драгоценность, которую она передает другим. В течение следующего года Юпитер осветит способность Кейт к радости через поддержание этой духовной стороны себя. Мы, вероятно, получим больше проблесков в ее значимом личном путешествии», - подчеркнула астролог.
Ранее в этом месяце принцесса Уэльская говорила о целительной силе природы и о том, как она принесла ей чувство покоя, пока она восстанавливается после рака. Во время визита в Озерный край она сказала: «Я считаю, что это очень духовное и очень интенсивное эмоциональное воссоединение, я полагаю, [нахождение] в этих условиях. Возможно, не у всех такие же отношения с природой. Но для меня это так важно как место, где можно сбалансироваться и найти чувство покоя и воссоединения в том, что в противном случае было бы очень занятым миром».
В июле прошлого года Кейт восхваляла мир природы во время визита в Музей естественной истории.
«Я знаю силу природы, которая поддерживает наше развитие и благополучие, как принося нам радость, так и помогая нам сохранять физическое, умственное и духовное здоровье», - делилась она.
Жена принца Уильяма в своем мартовском посте ко Дню матери назвала природу «святилищем».
«В течение прошлого года природа была нашим святилищем. В этот День матери давайте чествовать Мать-природу и осознавать, как наша связь с миром природы может помочь не только взрастить наше внутреннее »я«, но и напомнить нам о роли, которую мы играем в богатом полотне жизни», - подчеркнула принцесса Уэльская.