Путешествие -это всегда очень захватывающе, но часто это может утомлять, особенно если приходится делать длительные пересадки. Например, если ваш рейс проходит через такие крупные аэропорты, как Стамбул, Доха или Цюрих, двенадцатичасовая пересадка может неожиданно превратиться в интересное приключение - главное знать, как провести время с пользой и без больших затрат.