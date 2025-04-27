Что происходит с организмом, если пить сок сельдерея каждый день: ученые дали ответ

Различные исследования показали, что лютеолин влияет на общую регуляцию уровня сахара в крови, в том числе улучшает баланс глюкозы в кровотоке и доставку глюкозы в клетки. Употребление продуктов с высоким содержанием лютеолина может положительно влиять на контроль уровня сахара в крови.

Питательная ценность сока сельдерея

Сок сельдерея содержит наибольшее количество углеводов, за которыми следуют белки. В нем мало жиров и относительно мало калорий в расчете на одну порцию. Кроме того, сок сельдерея содержит несколько витаминов и минералов: калий, кальций, витамины А, С, К и фолат.8 И сельдерей, и сок сельдерея содержат большое количество флавоноидов - апигенина, лютеолина и полифенола п-кумаровой кислоты.​

Кому нельзя пить сок из сельдерея

Сельдерей и сок сельдерея в целом считаются безопасными для большинства людей, но не стоит его употреблять, если у вас есть аллергия на это растение или любые его компоненты или части.