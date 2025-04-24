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На фото папы римского Франциска в гробу заметили странную деталь, напугавшую общественность

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Собор Святого Петра, Ватикан.
Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. Собор Святого Петра, Ватикан. Фото: EvandroInetti

В Сети обсуждают фотографию покойного папа римского Франциска, на которой замечена необычная деталь. Об этом пишет итальянское издание Il Messagero.

Издание опубликовало снимок папы римского в гробу. На левой стороне лица понтифика виден крупный синяк.

Папа римский Франциск.
Папа римский Франциск. Фото: 'Vatican Media/CPP/IPA/SIPA

По мнению невролога Сабины Антиколи, гематома могла появиться в результате падения из-за частичного паралича, который нередко возникает при инсульте.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. В последние месяцы понтифик болел пневмонией и выписался из клиники «Джемелли» меньше месяца назад - 23 марта. За время госпитализации папа римский перенес четыре дыхательных кризиса.

По данным итальянских СМИ, смерть понтифика наступила в результате инсульта.

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