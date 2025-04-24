На фото папы римского Франциска в гробу заметили странную деталь, напугавшую общественность

По мнению невролога Сабины Антиколи, гематома могла появиться в результате падения из-за частичного паралича, который нередко возникает при инсульте.

Напомним, папа римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет. В последние месяцы понтифик болел пневмонией и выписался из клиники «Джемелли» меньше месяца назад - 23 марта. За время госпитализации папа римский перенес четыре дыхательных кризиса.