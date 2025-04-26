Жительнице Ласнамяэ сменили семейного врача: «Получить помощь теперь гораздно труднее»

В своем письме Елена объяснила, что на ее телефон пришло СМС, в котором говорилось, что ей назначен временный замещающий семейный врач, а прежний доктор больше не работает.

«Пришло уведомление: мой врач, работавший на Махтра, то ли уволился, то ли просто больше не работает. В итоге меня поставили перед фактом, что мой новый врач теперь находится в Ülemiste City, и обращаться нужно туда», - рассказывает она.

По словам Елены, машину она не водит. «Добираться туда теперь крайне трудно и долго, потому что прямого маршрута общественного транспорта нет. Я не понимаю, почему мне не дали выбрать врача самой? Почему новый семейный врач находится так далеко, разве они не учитывают место жительства?» - негодует она.

«Более того, нынешний врач не говорит по-русски. Я, конечно, понимаю и говорю на эстонском языке, но когда речь идет о моем здоровье, хотелось бы быть уверенной, что мы с врачом правильно поняли друг друга», - заключает Елена.

Ülemiste City - это Ласнамяэ

В Mahtra Perearstikeskus нам объяснили, что Елена не была их пациентом, но по тому же адресу (Махтра, 48) работало еще несколько врачей, один из которых недавно вышел на пенсию.

«СМС-уведомление, скорее всего, было отправлено Кассой здоровья, так как этот врач больше не работает», - говорится в комментарии.