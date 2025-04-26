Жительнице Ласнамяэ сменили семейного врача: «Получить помощь теперь гораздно труднее»

В редакцию Limon.ee обратилась жительница Ласнамяэ Елена. По ее словам, ей поменяли семейного врача, из-за чего медицинскую помощь получить стало гораздо труднее.
В своем письме Елена объяснила, что на ее телефон пришло СМС, в котором говорилось, что ей назначен временный замещающий семейный врач, а прежний доктор больше не работает.
«Пришло уведомление: мой врач, работавший на Махтра, то ли уволился, то ли просто больше не работает. В итоге меня поставили перед фактом, что мой новый врач теперь находится в Ülemiste City, и обращаться нужно туда», - рассказывает она.
По словам Елены, машину она не водит. «Добираться туда теперь крайне трудно и долго, потому что прямого маршрута общественного транспорта нет. Я не понимаю, почему мне не дали выбрать врача самой? Почему новый семейный врач находится так далеко, разве они не учитывают место жительства?» - негодует она.
«Более того, нынешний врач не говорит по-русски. Я, конечно, понимаю и говорю на эстонском языке, но когда речь идет о моем здоровье, хотелось бы быть уверенной, что мы с врачом правильно поняли друг друга», - заключает Елена.
Ülemiste City - это Ласнамяэ
В Mahtra Perearstikeskus нам объяснили, что Елена не была их пациентом, но по тому же адресу (Махтра, 48) работало еще несколько врачей, один из которых недавно вышел на пенсию.
«СМС-уведомление, скорее всего, было отправлено Кассой здоровья, так как этот врач больше не работает», - говорится в комментарии.
Эту информацию нам подтвердил и представитель ведомства Дан Лыхмус: «В большинстве случаев семейные врачи меняются из-за выхода на пенсию, иногда это происходит и по другим причинам».
В таких случаях объявляется открытый конкурс на список пациентов, и, при необходимости, назначается временный врач, что и было сделано в случае Елены. Лыхмус объяснил, что при выборе нового семейного врача Касса здоровья учитывает, чтобы услуги оказывались в прежнем районе: «Ülemiste City находится в Ласнамяэ».
Не обязан обслуживать пациентов на иностранном языке
При выборе семейного врача Касса здоровья руководствуется только знанием государственного, то есть эстонского языка.
«Врач не обязан обслуживать пациентов на иностранных языках, чтобы избежать недопониманий в профессиональной терминологии. Если же специалист владеет другим языком, то может использовать его на свое усмотрение», - комментирует Лыхмус.
«Целесообразнее всего будет, если пациент и новый поставщик услуг сами найдут оптимальное решение, которое обеспечит наилучшее качество и результат для обеих сторон», - заключает он, добавляя, что человек вправе сменить семейного врача, как это предусматривает закон.