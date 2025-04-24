ИНТЕРВЬЮ «У меня растут дети, и за них дико тревожно»: Анатолий Белый перед приездом в Таллинн поделился своей мечтой

Я приехал в город Нетания, который расположен на берегу моря. От моей квартиры до моря – семь минут ходьбы, до мамы – десять минут езды на машине. Сестра, моя семья, – все рядом. Все живы, слава Богу, и здоровы. Мне этот город, конечно же, знаком. Я приезжал сюда в качестве туриста и с детьми, когда они были маленькие, а сейчас я здесь как полноправный гражданин.

И я вам скажу, что почти ни о чем не жалею. Есть, конечно, два-три больных места, но я не буду говорить, какие: не собираюсь здесь раскрываться и рвать на себе тельняшку. Но вы сами понимаете, что, да, ровно в 50 лет я поменял жизнь, и это было непросто.

Но такое количество помощи, любви, поддержки, которое я получил в Израиле с первых шагов от своих родных, просто людей, новых друзей. Это такая огромная волна, что на ней я, как серфингист, до сих пор качу и отдаю взамен все, что могу: и любовь свою, и дружбу. В Израиле еще такое количество солнца (смеется) – это тоже огромная поддержка настроения, и витамин D захлестывает. Поэтому, несмотря на все трудности, на все то, что происходит в Израиле, на перемены в своей жизни, мне кардинально хорошо! И во многом открылись какие-то новые горизонты, проекты, которые в Москве уже были бы, конечно, невозможны. И я отлично понимаю, что в России жить больше не могу, не буду – это просто физически невозможно! Это такие большие ножницы, которые отрезали меня и дали толчок в новую жизнь.