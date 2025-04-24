ВИДЕО В Таллиннском аэропорту из-за взорвавшегося аккумулятора загорелся багаж

На странице Таллиннского аэропорта в Facebook рассказали о тревожном происшествии: внешний аккумулятор взорвался в ручной клади пассажира, из-за чего чемодан вспыхнул. «Вчера в зоне досмотра Таллиннского аэропорта начался переполох, когда в ручной клади одного из пассажиров взорвался аккумулятор, из-за чего чемодан загорелся открытым пламенем», - говорится в сообщении.

В аэропорту отмечают, что это было «счастливое несчастье», поскольку аккумулятор взорвался до того, как пассажир попал на борт самолета. «Мы очень рады, что это не произошло во время полета», - говорится в публикации.

«Этот случай прекрасно показывает, почему нельзя класть аккумуляторы в сдаваемый багаж - представьте, если бы такой взрыв произошел в грузовом отсеке самолета во время полета, где некому быстро отреагировать на возгорание. На самом деле даже думать об этом не хочется. Безопасность в авиации превыше всего, и, хотя правила могут казаться строгими, они нужны не для того, чтобы кого-то раздражать. Такие взрывы, конечно, случаются очень редко, но никто не хочет, чтобы подобное произошло именно во время его полета», - подчеркивается в сообщении.