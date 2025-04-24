ФОТО И ВИДЕО Тела закопали в лесу: за убийство беременной женщины и ее партнера ответят двое жителей Эстонии

В Харьюском уездном суде 24 апреля прошло предварительное заседание, на котором Игорь Попов (35) и Руслан Гарафутдинов (37) предстали перед судом по целому ряду обвинений, самое тяжкое из которых - убийство двух человек. По версии следствия, преступления были совершены по корыстным мотивам для решения финансовых проблем. Согласно обвинению, жертвы были убиты в 2022 году. Останки одного из погибших были обнаружены лишь в июле 2023 года, второго - в августе 2024 года.
Двое мужчин 24 апреля в Харьюском уездном суде столкнулись с несколькими обвинениями, самое серьезное из которых - убийство двух человек. Согласно обвинительной версии, оба потерпевших были убиты 26 апреля 2022 года. Останки одного из них были обнаружены в июле 2023 года, второго - в августе 2024 года.