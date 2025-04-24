БУДЕТ ВЕСЕЛО! В Ласнамяэ открывается один из крупнейших парков развлечений Балтии

Уже в эту пятницу, 25 апреля, на парковке торгового центра Lasnamäe Centrum откроется парк развлечений Sky Tivoli площадью 4000 квадратных метров, который пробудет здесь три недели.
В XXL Sky Tivoli Megapark гостей ждут более 15-и аттракционов, главные из которых - 30-метровый Booster и автодром площадью 300 квадратных метров. Кроме того, в парке будут популярные аттракционы, такие как Extreme, Shrek, Zombie Land, Space Mission, Avengers, Sky Jump, Luiged, Sky Jump, Pusher, тир и другие развлечения.
На второй уикенд привезут и колесо обозрения. Весь парк собран из аттракционов разных стран и доставлен в Таллинн пятнадцатью грузовиками. Каждое воскресенье в Sky Tivoli проходят большие бесплатные семейные дни.
Часы работы парка: пн-пт - с 15:00 до 21:00, сб-вс - с 12:00 до 22:00.