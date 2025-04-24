БУДЕТ ВЕСЕЛО! В Ласнамяэ открывается один из крупнейших парков развлечений Балтии

В XXL Sky Tivoli Megapark гостей ждут более 15-и аттракционов, главные из которых - 30-метровый Booster и автодром площадью 300 квадратных метров.​ Кроме того, в парке будут популярные аттракционы, такие как Extreme, Shrek, Zombie Land, Space Mission, Avengers, Sky Jump, Luiged, Sky Jump, Pusher, тир и другие развлечения.