Популярные СПА-курорты Европы оказались под угрозой исчезновения из-за изменений климата

Теперь же пагубное воздействие изменений климата добралось и до популярных европейских курортных города - повышение температуры, наводнения и засухи вскоре могут поставить под угрозу природные источники, которые питают местные СПА-курорты, пишет Euronews Travel.

«Повышение температуры, наводнения и засуха могут повлиять на точки выхода родников и скорость потока воды, но пока нет достаточных данных, чтобы помочь нам понять, как именно», - говорит координатор по связям с общественностью The Great Spa Towns of Europe Наоми О'Тул.

Впрочем, воздействие этого уже ощущается, поскольку курортные города все чаще страдают от наводнений, включая австрийский Баден-бай-Вен в 2024 году и Спа в Бельгии в 2021 году.

Также временно закрыть свои бассейны Cleveland Pools из-за ущерба, нанесенного многократными наводнениями, был вынужден город Бат в Великобритании - они были построены так, чтобы выдерживать прогнозируемое наводнение раз в сто лет, но в итоге затапливались каждый год в течение последних трех лет.

В результате 11 крупнейших курортных городов Европы, многие из которых входят в список мирового наследия ЮНЕСКО, решили присоединиться к программе по усилению мер по борьбе с климатическими воздействиями на объекты культурного наследия.