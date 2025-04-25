ГОРОСКОП НА 25 АПРЕЛЯ Близнецам поднимет настроение встреча с любимым человеком, а у Весов не исключены проблемы

День характеризуется высоким жизненным потенциалом, вам не придется жаловаться на недостаток сил и энергии. Однако проблемы не исключены, и их появление связано, в первую очередь, с неумением правильно выбрать цель и сосредоточиться на ее достижении. Лучшими помощниками для вас станут близкие люди, ожидать поддержки от малознакомых людей не приходится.

Поездки будут связаны со значительными расходами и неприятными сюрпризами, вам придется быстро менять свои планы, приспосабливаться к ситуации. Очень удачен день для встречи со старыми друзьями, импровизированной вечеринки дома или на природе. Постарайтесь не обсуждать профессиональные проблемы и не просить совета у даже у того, кто кажется непревзойденным специалистом в актуальных для вас вопросах.

Скорпион

День будет весьма удачным для тех, кто не ищет приключений и преград. В спокойном и размеренном течение жизни можно черпать приятные эмоции; наслаждайтесь приятными мелочами, получайте удовольствие от реализации своих замыслов, хоть и не самых честолюбивых. Вероятно появление новых интересов, ваш кругозор расширяется стремительно.

В семейных отношениях начинается период перемен к лучшему, однако вам не следует торопить события: пройдет некоторое время прежде, чем родственники разделят вашу точку зрения на многие актуальные вопросы. Нежелательно посещение светских мероприятий, торжественных приемов. Однако общение с друзьями будет весьма приятным.

Стрелец