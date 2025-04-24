ВИДЕО Адвокат обратил внимание на поведение полиции, по словам патруля, они остановились всего на три минуты

Адвокат Карри Гинтер некоторое время назад опубликовал в Instagram видео с Рейди теэ, на котором полицейский автомобиль практически встал посреди дороги, остановив другого участника движения. «Не блокируйте движение так!» - осудил адвокат действия сотрудников в соцсетях.