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ВИДЕО Адвокат обратил внимание на поведение полиции, по словам патруля, они остановились всего на три минуты

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи
Фото: Kaader videost

Юрист Карри Гинтер в социальных сетях раскритиковал практику полиции останавливать движение для проверки водителей. «Водитель остановился всего на три минуты», - прокомментировал представитель Департамента полиции и погранохраны.

Адвокат Карри Гинтер некоторое время назад опубликовал в Instagram видео с Рейди теэ, на котором полицейский автомобиль практически встал посреди дороги, остановив другого участника движения. «Не блокируйте движение так!» - осудил адвокат действия сотрудников в соцсетях.

Смотрите видео:

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