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Андрус Ансип из-за семейных проблем стал дедом на полной ставке: мир перевернулся с ног на голову!

Перевод: Светлана Карабут
Фото статьи
Фото: Eero Vabamägi

«Дальше я просто дедушка», - сказал Андрус Ансип в передаче ETV Pealtnägija. В мае он выпускает автобиографическую книгу под названием Lastelastele (Внукам). Но совсем недавно жизнь подбросила Ансипу ситуацию, в которой роль дедушки приобрела особое значение. «Я не мог представить, что быть дедушкой так важно, как оказалось на деле», - признался он в интервью эстонскому каналу.

Отец троих детей и недавно ставший восьмикратным дедом, Андрус Ансип год назад решил завершить политическую карьеру и уйти на пенсию.

«В какой-то момент мне окончательно надоели эти качели между Тарту и Брюсселем, или Тарту и Страсбургом. Когда каждые выходные приходится преодолевать по 4000 километров, рано или поздно осознаешь, что в жизни есть и другие, более приятные вещи, чем вечное сидение в самолете или машине», - сказал Ансип в Pealtnägija.

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