Андрус Ансип из-за семейных проблем стал дедом на полной ставке: мир перевернулся с ног на голову!

«Дальше я просто дедушка», - сказал Андрус Ансип в передаче ETV Pealtnägija. В мае он выпускает автобиографическую книгу под названием Lastelastele (Внукам). Но совсем недавно жизнь подбросила Ансипу ситуацию, в которой роль дедушки приобрела особое значение. «Я не мог представить, что быть дедушкой так важно, как оказалось на деле», - признался он в интервью эстонскому каналу.