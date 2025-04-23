В разы дешевле, но не менее красиво: туристам рассказали, чем заменить Швейцарские Альпы

Еще одна жемчужина Словении - озеро Бохинь, еще более необычное, чем Блед, предлагающее катание на байдарках и другие водные развлечения, национальный парк Триглав, названный так в честь самой высокой вершины страны, и долина Соча, известная своей изумрудной рекой.

Ночевка в отеле возле озера Блед обойдется в среднем в 65 евро, тогда как на питание в местных заведениях нужно быть готовым подратить до 45 евро в день.

3. Трансильванские Альпы, Румыния. Горы Фэгэраш в Трансильвании являются одними из самых впечатляющих на континенте, и могут похвастаться рядом природных чудес, среди которых: самая высокая вершина Румынии Молдовяну, знаменитое высокогорное шоссе Трансфэгэраш и ледниковое озеро Балеа, до которого можно добраться по канатной дороге круглый год.