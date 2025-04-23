Брэд Питт передумал жениться на молодой избраннице: при чем здесь Анджелина Джоли?

Как известно, с 2022 года артист состоит в отношениях с 32-летней дизайнером ювелирных украшений Инес Де Рамон. Партнеры влюблены друг в друга и планировали заключить официальный брак, но звезда Голливуда пока отложил этот вопрос.

Дело в том, что на Питта негативно повлиял развод с его экс-избранницей. На момент начала отношений с Де Рамон знаменитость как раз занимался длительным и мучительным бракоразводным процессом и судами, которые тянулись несколько лет подряд с Джоли.

Как пишет издание Daily Mail, у кинозвезды осталась психологическая травма из-за брака и разрыва отношений с актрисой. Он разочарован ее поведением и тем, что от него отвернулись их дети. Однако не только это повлияло на его возможный развод с Инес.

Несмотря на то, что «холостяком» Брэд стал в 2024-м и мог бы повести новую возлюбленную под венец, он не хочет этого делать. Артист требовал, чтобы избранница подписала брачный договор, а она отказалась. Из-за этого у пары возникли недоразумения.

«Брэд по уши влюблен в Инес, но не хочет идти по пути брака и детей. Его сильно подкосил развод с Анджелиной, а дети не хотят иметь с ним ничего общего. Ему 61 год, и он любит свою жизнь такой, какая она есть», - рассказал инсайдер.

Также он указал, что окружение 61-летнего Питта поддерживает идею, чтобы актер во второй раз женился. Близкие мужчины убеждены, что это поставит точку в его отношениях с Джоли и даст ему возможность начать новую жизнь.

«Для него это было бы приятным событием, потому что это было бы официальным переходом от его романтического прошлого с Джен (Энистон - УНИАН) и Энджи», - говорится в издании.