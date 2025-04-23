В ЧЕМ ДЕЛО? Покупка билета на концерт обернулась для жительницы Эстонии головной болью: странно, что с этим пришлось так долго возиться

В начале июня в Тарту должен состояться концерт Серхио Кортеса, который прославился как выдающийся исполнитель в образе Майкла Джексона. Посетить это шоу хотела и жительница Тарту Лийза, которая удивилась, насколько утомительной может оказаться покупка одного билета. «Я выбрала места, но корзина все равно оставалась пустой, оплатить билет было невозможно. Пробовала много раз на протяжении нескольких недель. У подруги получилось купить билет, а у меня - нет», - рассказывает Лийза.