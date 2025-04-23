Пассажиры общественного транспорта возмущены: «Сколько еще можно позволять фирмам в Эстонии сдирать с людей деньги?»

«Кто-нибудь еще заметил, что Ridango систематически "доит" людей на мелкие суммы?» - начал свою публикацию пользователь. По его словам, у него раньше была ISIC-карта, и время от времени, совершенно случайно, валидатор снимал с нее евро, как будто у него не было действующего права на проезд.

«Чтобы вернуть эти деньги, мне приходилось самому писать в службу поддержки и напоминать им несколько раз в течение месяца, что я все-таки хочу получить свой евро обратно. Это их ошибка, но ты должен ходить и уговаривать их вернуть тебе твои же деньги. И если не напоминать - они просто "забывают" о ситуации», - написал он.