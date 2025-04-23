Пассажиры общественного транспорта возмущены: «Сколько еще можно позволять фирмам в Эстонии сдирать с людей деньги?»

С тех пор как в Эстонии появились NFC-валидаторы процесс покупки билета в общественном транспорте упростился: теперь не требуется приобретать его заранее или искать мелочь - достаточно воспользоваться банковской картой или телефоном. Пользователь Reddit создал обсуждение, в котором рассказал, как удобная, на первый взгляд, функция обернулась неожиданными расходами.
«Кто-нибудь еще заметил, что Ridango систематически "доит" людей на мелкие суммы?» - начал свою публикацию пользователь. По его словам, у него раньше была ISIC-карта, и время от времени, совершенно случайно, валидатор снимал с нее евро, как будто у него не было действующего права на проезд.