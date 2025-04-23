ВИДЕО Женщина, укравшая у скандального эстонского тиктокера помаду и обруч, устроила громкое шоу в прямом эфире

Несмотря на то что известный тиктокер Кайя Линкманн вот уже почти два месяца ведет себя гораздо тише после истории с солистом группы Respekt Кердо Мёльдером, ее имя продолжает будоражить сограждан. Так, недавно бывшая знакомая Линкманн Вероника Пиккас в прямом эфире разыграла сцену, где изображала Каю, используя вещи, которые у нее украла.
1 марта днем Кая Линкманн сообщила своим поклонникам из дома в Хяэдемеэсте, что выступит на сцене с солистом Respekt Кердо Мёльдером, если она продержится месяц трезвой. Так как она сдержала слово, то в конце марта тиктокер действительно появилась на сцене вместе с Respekt в Пярну.