КОРОЛЕВСКИЙ СНИМОК Принц Луи отмечает седьмой день рождения

Милая фотография младшего сына принца Уэльского Уильяма и принцессы Кэтрин, сделанная в Норфолке, была сделана в начале этого месяца. «Желаем принцу Луи счастливого седьмого дня рождения!» - говорится в официальных аккаунтах принца и принцессы Уэльских в соцсетях.

Хотя в королевской семье раньше существовала традиция, что именно принцесса Кэтрин делает портреты своих детей ко дню рождения, в этот раз автором снимка стал фотограф Джош Синнер.