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КОРОЛЕВСКИЙ СНИМОК Принц Луи отмечает седьмой день рождения

Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми Джорджем, Луи и Шарлоттой.
Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми Джорджем, Луи и Шарлоттой. Фото: Toby Melville / Reuters / Scanpix

Кенсингтонский дворец по случаю седьмого дня рождения принца Луи опубликовал замечательную фотографию, на которой внук британского короля показывает миру свою обаятельную улыбку.

Милая фотография младшего сына принца Уэльского Уильяма и принцессы Кэтрин, сделанная в Норфолке, была сделана в начале этого месяца. «Желаем принцу Луи счастливого седьмого дня рождения!» - говорится в официальных аккаунтах принца и принцессы Уэльских в соцсетях.

Хотя в королевской семье раньше существовала традиция, что именно принцесса Кэтрин делает портреты своих детей ко дню рождения, в этот раз автором снимка стал фотограф Джош Синнер.

Принц Луи занимает четвертое место в очереди на престол и является младшим из трех детей принца Уэльского Уильяма.

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