Комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства

Стендаперу также вынесли обвинение по статье «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни». В январе 2022 года Комиссаренко покинул Россию. Жил в Польше, затем в Турции, а сейчас обосновался в Чехии.

Также гражданства лишили и комика Дмитрия Романова. Он, как и его коллега по сцене, тоже покинул Россию. Известно, что комик работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.