Стендап-комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства, пишут российские СМИ. Теперь ему запрещен въезд в РФ. В декабре прошлого года комика объявили в межгосударственный розыск, а затем приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима за клевету и оскорбления президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.
Стендаперу также вынесли обвинение по статье «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни». В январе 2022 года Комиссаренко покинул Россию. Жил в Польше, затем в Турции, а сейчас обосновался в Чехии.
Также гражданства лишили и комика Дмитрия Романова. Он, как и его коллега по сцене, тоже покинул Россию. Известно, что комик работал волонтером в польском штабе по приему беженцев из Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.