ФОТО Смотрите, как в молодости выглядел папа Франциск

На снимке, сделанном в Аргентине в 1950-х годах, - молодой священник Франциск.

О смерти папы в понедельник утром сообщил камерленго Апостольской палаты, кардинал Кевин Фаррелл.

Франциск, ставший в 2013 году первым папой римским из Латинской Америки и одним из самых пожилых понтификов в истории католической церкви на момент избрания, скончался через несколько недель после того, как его выписали из больницы, где он лечился от двусторонней пневмонии.

Франциск стал первым неевропейским папой за почти 1300 лет. Последним до него был Григорий III, который родился на территории современной Сирии и был избран в 731 году.

Франциск уделял особое внимание бедным, мигрантам и вопросам охраны окружающей среды, однако разногласия по поводу однополых отношений и скандалы, связанные с сексуальными злоупотреблениями в Церкви, не утихали на протяжении всего его понтификата.