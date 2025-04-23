Туристы в Риме столкнутся с ограничениям из-за смерти папы Франциска

В ближайшие несколько недель следует ожидать закрытия и ограничений для посетителей некоторых главных достопримечательностей города. Ключевые туристические объекты Рима в Ватикане - сердце Католической церкви - теперь будут поглощены траурными и перевыборными процедурами.

Среди прочего, туристам следует ожидать ограниченного доступа в собор Святого Петра, где тело Папы Франциска выставлено для прощания с сегодняшнего дня, 23 апреля.

Поскольку скорбящие стекаются туда, чтобы отдать дань уважения понтифику, туристам, желающим посетить церковь, следует ожидать длинных очередей и усиленных мер безопасности.

При этом некоторые части базилики могут быть недоступны, включая купол. Экскурсии в базилику также приостановлены, поскольку доступ осуществляется через Сикстинскую капеллу.

Кроме того, поскольку папа Франциск просил похоронить его в базилике Санта-Мария-Маджоре, величественном святилище, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, доступ в эту церковь, вероятно, будет ограничен из-за подготовки к похоронам.

Когда будет закрыта Сикстинская капелла

Примерно через 15-20 дней после смерти понтифика начнется конклав - легендарный процесс определения следующего папы. На этом строго конфиденциальном собрании кардиналы будут заперты в Сикстинской капелле до принятия решения.

Таким образом, комната, украшенная фресками Микеланджело, будет закрыта примерно за неделю до начала конклава и останется закрытой на протяжении всего процесса. Скорее всего, она снова откроется через пару дней после окончания конклава, как это было после смерти предыдущих пап. Точные даты закрытия пока не объявлены.

Доступ в часовню осуществляется через музеи Ватикана. Они останутся открытыми для посетителей, и все остальные части будут доступны, включая комнаты Рафаэля.