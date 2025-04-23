В популярном среди жителей Эстонии туристическом месте кризис: «Не приезжайте, мы больше не справляемся»

Протесты на Канарских островах начались еще в 2024 году, когда десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием изменить туристическую политику. Тогда митинги были сосредоточены в тех районах, которые не зависят напрямую от туризма, например, в столице Санта-Крус.

Однако, несмотря на внимание международных СМИ, число туристов на островах выросло с 16 миллионов в 2023 году до 18 миллионов в 2024 году.

«Власти ничего не сделали, только говорили красивые слова», - говорит активист и член местной экологической организации ATAN Иван Серденья Молина. - «В 2025 году это число снова увеличится».

Прямое послание: «Не приезжайте!»

Молина обращается к путешественникам с однозначным посланием: «Тот, кто хочет спокойного отдыха, не должен ехать на остров, который вот-вот рухнет. Здесь повсюду толпы людей».

По его словам, местные жители устали и злятся. «Если мы можем о чем-то попросить, то только об одном - не приезжайте. Мы больше не справляемся».

Столица Тенерифе Санта-Крус. Фото: aes/Shutterstock

Акции протеста дойдут и до туристических районов

В этом году протестующие планируют изменить тактику и перенести свои выступления непосредственно в туристические зоны, чтобы заставить власти действовать. 18 мая масштабная акция состоится в районе Плайя-де-лас-Америкас и других популярных курортов. Подобные мероприятия запланированы и в других регионах островного государства.

«Отныне мы переносим нашу борьбу туда, где эта туристическая модель активно воспроизводится», - говорится в пресс-релизе движения Canarias se agota.

«Мы будем бойкотировать публичные мероприятия, противостоять политикам на их выступлениях и заниматься захватами знаковых туристических районов, пока не добьемся реальных изменений».

Представители протестного движения подчеркивают, что их действия направлены не против туристов, а против системы, которая ставит под угрозу условия жизни местных жителей.

«Мы - те, кто отвергает ложный прогресс, основанный на неуверенности и низких зарплатах местного населения», - говорится в пресс-релизе. - «Мы - канарцы, народ, который не отступит, пока не добьется изменений, которых заслуживает».