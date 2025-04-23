Ученые раскрыли, что выдает психопата

В исследовании 2018 года ученые Кардиффского и Суонсийского университетов изучили, как люди реагируют на неприятные изображения, на которых были показаны изуродованные тела или злые собаки.

В ходе эксперимента выяснилось, что зрачки у психопатов не расширялись при просмотре таких картинок, в отличие от обычных людей, у которых глаза реагировали естественным шоком или страхом.

«Наше исследование предлагает физические доказательства эмоционального дефицита, который характерен для преступников-психопатов», - объяснил ведущий автор работы, психолог Дэн Берли.

Зрачки расширяются, когда нас что-то шокирует или пугает, однако у психопатов такой реакции нет - это дает нам четкий физический признак того, что их эмоциональная отзывчивость снижена.

Такой взгляд отражает бесчувственность и хладнокровие при наблюдении за тем, что у большинства людей вызывает тревогу.

Однако с удивлением ученые обнаружили, что зрачки психопатов расширялись при просмотре позитивных изображений, проявляя нормальную реакцию, аналогичную реакции не являющихся психопатами людей. Это указывает на то, что психопатия не связана с эмоциональной реакцией вообще, а скорее с реакцией на опасную информацию.

Хотя некоторых известных людей, например, серийных убийц Теда Банди, Фреда Уэста и Ричарда Рамиреса, часто называют психопатами, важно отметить, что психопатия не является официальным медицинским диагнозом, пишет New York Post.