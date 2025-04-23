Эти три знака Зодиака самые неприятные

У каждого из нас есть светлая и теневая сторона. Некоторые знаки Зодиака обладают качествами, которые часто вызывают раздражение, непонимание или даже откровенное отторжение у других. Это не значит, что вы «плохие» - просто ваш характер слишком сильный, сложный или неудобный для окружающих, сообщает УНИАН
Скорпион
Вас считают опасными - и не зря. Ваше стремление к контролю, проницательность и умение видеть людей насквозь часто пугают. Вы не терпите слабости и не прощаете предательства, а ваша память на обиды может свести с ума даже самых терпеливых. Да, вы - человек крайностей: любите до одержимости и мстите до последнего. Но за этим скрывается уязвимая душа, которая просто не хочет быть снова раненной.
Козерог
Вы можете показаться холодными, безэмоциональными и чрезмерно строгими. Вас упрекают в сухости и постоянной озабоченности делами, но вы просто по-другому не умеете. Вам важен результат, вы не терпите глупости и не хотите тратить время на пустое. Окружающим с вами сложно - но только до тех пор, пока они не поймут: за вашей жесткостью стоит надёжность, которую не найти ни в ком другом.
Близнецы
Вы кажетесь непостоянными, ветреными и даже двуличными. Сегодня вы - душа компании, завтра - холодны и закрыты. Люди нередко чувствуют себя рядом с вами неуверенно, ведь никогда не знают, что ждать. Но за этим хаосом кроется жажда жизни, поиск новизны и желание проживать каждую эмоцию честно. Вы просто не умеете быть статичными - и в этом ваша сложность и сила одновременно.