АРХИВНЫЕ КАДРЫ Что скрывают стены Русского театра: «Не дом, а бонбоньерка!»

Стены Русского театра в Таллинне - свидетели целой эпохи, они исполнены тайн и недосказанных историй. Что же скрывают эти стены от посторонних глаз?
Журналист и режиссер-документалист Элла Аграновская и оператор-режиссер Николай Шарубин снимают документальный фильм об удивительном здании на площади Вабадузе, которому в этом году исполняется сто лет. Сейчас в нем располагается Русский театр.
Полнометражный документальный фильм будет называться «Gloria Palace сквозь столетие». И хотя в нем, безусловно, не обойдут стороной историю Русского театра, она в фильме не будет главной. Главным героем станет само историческое здание, строительство которого началось весной 1925 года.
«Только представьте: на Вабадузе-вяльяк, а тогда она называлась Вабадузе-платс, была всего одна вертикаль - шпиль церкви Святого Иоанна. Здесь не было ни отеля «Палас», ни здания мэрии, не было Дома искусств, - рассказывает Элла Аграновская. - Поэтому, когда здание было достроено, оно казался невероятно большим и значимым».
Лучший в Европе
Первоначальный владелец здания Леон Фальштейн заказал проект с намерением открыть в здании кинотеатр класса люкс. Так и получилось: 5 октября 1926 года, когда в только что открывшийся кинотеатр пришли первые зрители, они замерли в изумлении. Роскошь интерьеров превзошла все ожидания. «Равного ему во всей европейской округе не было», - отмечает Элла Аграновская.
В фильме будут использованы уникальные архивные кадры, воспоминания внучки Фальштейна и интервью с экспертами. Зрителям покажут, как Gloria Palace стал местом притяжения для жителей Таллинна, объединив в себе кинотеатр, танцплощадку, ресторан и казино.
Элла Аграновская отмечает, что в Gloria Palace показывали лучшие фильмы того времени. «Марлен Дитрих, Грета Гарбо - все они пришли к нашему зрителю из Gloria Palace. Владелец сам ездил за границу и закупал эти фильмы - все было очень широко и богато, - рассказывает Аграновская. - Меня удивило, что здесь был гардероб, причем бесплатный! Я бывала в разных кинотеатрах разных стран, там обычно люди сидят с куртками на коленях, потому что гардероб платный».
«Я была в Париже, вошла в этот дом - боже, это же Русский театр!»
Работая над фильмом, Элла Аграновская вспоминает интересный факт, как она нашла в Париже близнеца Русского театра. «Я была в Париже, в Paradise Latin, вошла в этот дом - боже, это же Русский театр!» - вспоминает Аграновская, добавляя, что к парижскому зданию приложил руку архитектор Гюстав Эйфель, подаривший городу башню его имени, ставшую символом Парижа. А в Эстонии здание сто лет назад проектировал латвийский архитектор Фридрих Скуиньш.
«И при проектировании здания в Таллинне схватили моду того времени. Поэтому этот дом совершенно вневременной. Он, конечно, своей эклектикой никогда не нравился эстонским архитекторам, но с точки зрения истории архитектуры - это очень интересный дом. В нем есть какая-то загадка», - говорит Аграновская.
Фальштейн, без сомнения, был выдающимся предпринимателем. Помимо кинотеатра, оснащенного самым передовым оборудованием своего времени, через четыре года он открыл Dancing-Palace Gloria - овальный зал в барочном стиле с танцплощадкой, подсвеченной разноцветными огнями. Позже, при СССР, здесь располагался ресторан-варьете «Астория», позже - бар Русского драмтеатра, а уже в наше время - снова ресторан Astoria, но уже с казино, затем ночной клуб, а сегодня - Ring Lava, где Русский театр представляет экспериментальные постановки.
Элла Аграновская впервые побывала в здании Русского театра, будучи питерской студенткой. «Сразу бросилась в глаза такая роскошь, которая театру не свойственна, поэтому я его запомнила, - вспоминает она. - А когда я узнала, что здесь был кинотеатр Gloria Palace, я была потрясена, потому что обычно кинотеатры были достаточно скромными. Мне всегда была интересна эта впечатляющая, броская красота дома. Тем более, что я дружу с внучкой Фальштейна».
Во многом благодаря дружбе с внучкой первого владельца этого дома, Мариной Вияр, Элла Аграновская не только хорошо изучила историю здания, но и прониклась ею. Кинотеатр класса люкс, который стал центром культурной жизни столицы, просуществовал до 1940 года.
«Наступает 40-й год, это все национализируют. Кинотеатр у Фальштейна отбирают, у него отнимают и квартиру, его отправляют в лагерь, а всю семью - в ссылку, - рассказывает Элла Аграновская. - Вернулся Фальштейн в Таллинн лишь после реабилитации в 1971 году. Позади были лагерь и две ссылки. И он никогда не переступал порог Русского театра».
Через два года после возвращения Фальштейна на родину, Русский театр отмечал 25-летие. Элла Аграновская рассказывает, что человека, которому театр обязан этим прекрасным домом, на празднование юбилея не пригласили.
Роскошь под скромной маской
После того, как здание было национализировано, а кинотеатр Gloria Palace закрыт, жизнь в роскошных стенах продолжалась. Какое-то время в этом доме давала представления труппа театра «Эстония», разрушенного во время мартовской бомбардировки 1944 года. А в 1948 году здание передали Русскому театру.
«Люди, которые идут по площади Вабадузе, даже не подозревают, что внутри такая роскошь».
Элла Аграновская сравнивает здание Русского театра с конфетной коробкой. «Здесь такая эклектика, здесь и рококо, и барокко, и ренессанс, - перечисляет она. - Дом снаружи выглядит очень сдержанно и скромно. Люди, которые идут по площади Вабадузе, даже не подозревают, что внутри такая роскошь. Я видела иностранцев, которые входили в зал впервые и начинали фотографировать этот зал, этот подвесной потолок с росписью, эти балконы, эти медальонные композиции на стенах. Не дом, а бонбоньерка!»
Элла Аграновская отмечает, что здание, которое в 1948 году получил Русский театр, на самом деле сильно отличалось от того, в котором мы сейчас смотрим спектакли. Когда труппа сюда вселилась, в нем не было даже гримерок. Это все нужно было построить.
«Что такое кинотеатр? Это зал, экран, - рассуждает Элла Аграновская. - А вот, например, балкончики, на которых стоит световая аппаратура - их я не нашла на исторической фотографии. Видимо, их построили после первого ремонта, в начале 60-х. А самый мощный ремонт в здании был в 2002 году», - уточняет Аграновская.
Авторы фильма «Gloria Palace сквозь столетие» постарались вдохнуть жизнь в историю легендарного здания, опираясь на документы, фотографии, личные воспоминания и редкие архивные кадры - включая фрагменты старых лент, когда-то показанных в зале кинотеатра Gloria Palace. Их цель - не только раскрыть утонченную красоту, скрытую за скромным фасадом, но и приоткрыть завесу тайн, хранимых этими стенами.
Элла Аграновская, неизменно верящая в торжество справедливости и счастливые финалы, задается вопросом: может быть, на фоне последних разговоров о переименовании Русского театра самым правильным было бы вернуть ему историческое название - Gloria Palace?
Фильм! Фильм! Фильм!
Премьера фильма «Gloria Palace сквозь столетие» запланирована на декабрь 2025 года. Проект поддерживает концерн BLRT GRUPP.
В фильме приняли участие:
Марина Вияр, внучка первого владельца здания Леона Фальштейна
Карен Ягодин, директор Эстонского архитектурного музея
Денис Яценко, руководитель Музея народов Таллина,
Маргус Алликмаа, руководитель фонда Eesti Kultuurkapitali, экс-директор Русского театра,
Калле Каспер, писатель
Эдуард Тооман, директор ЦРК, бывший художественный руководитель Русского театра, он же читает закадровый текст
Александр Ивашкевич, актер
Ян Левченко, культуролог