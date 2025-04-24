АРХИВНЫЕ КАДРЫ Что скрывают стены Русского театра: «Не дом, а бонбоньерка!»

Журналист и режиссер-документалист Элла Аграновская и оператор-режиссер Николай Шарубин снимают документальный фильм об удивительном здании на площади Вабадузе, которому в этом году исполняется сто лет. Сейчас в нем располагается Русский театр.

Полнометражный документальный фильм будет называться «Gloria Palace сквозь столетие». И хотя в нем, безусловно, не обойдут стороной историю Русского театра, она в фильме не будет главной. Главным героем станет само историческое здание, строительство которого началось весной 1925 года.

«Только представьте: на Вабадузе-вяльяк, а тогда она называлась Вабадузе-платс, была всего одна вертикаль - шпиль церкви Святого Иоанна. Здесь не было ни отеля «Палас», ни здания мэрии, не было Дома искусств, - рассказывает Элла Аграновская. - Поэтому, когда здание было достроено, оно казался невероятно большим и значимым».

Лучший в Европе

Первоначальный владелец здания Леон Фальштейн заказал проект с намерением открыть в здании кинотеатр класса люкс. Так и получилось: 5 октября 1926 года, когда в только что открывшийся кинотеатр пришли первые зрители, они замерли в изумлении. Роскошь интерьеров превзошла все ожидания. «Равного ему во всей европейской округе не было», - отмечает Элла Аграновская.

В фильме будут использованы уникальные архивные кадры, воспоминания внучки Фальштейна и интервью с экспертами. Зрителям покажут, как Gloria Palace стал местом притяжения для жителей Таллинна, объединив в себе кинотеатр, танцплощадку, ресторан и казино.

1928 год, зал кинотеатра Gloria Palace. Фото: Архивные кадры Эллы Аграновской