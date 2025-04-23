Пассажиру Elron пришлось купить билет в первый класс: даже там было душно и тесно

Лийсбет ездит из Рапла в Таллинн на поезде каждое утро. Она рассказала порталу Elu24, что в последнее время поезд оказывается переполнен уже на первой остановке. Многие пассажиры вынуждены стоять всю дорогу, около часа, несмотря на то, что покупают полный билет.