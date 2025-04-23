Названы десять мест в Европе, где легко испортить отпуск

Популярные направления отдыха по всей Европе вводят антитуристические ограничения, стремясь улучшить качество жизни местных жителей, уставших от наплыва гостей.
Все больше городов и островов борются с туристическим перенасыщением, пишет Express. Ниже - десять направлений, где уже действуют или вскоре вступят в силу меры по сдерживанию турпотока.
Испания
В Барселоне до 2028 года действует запрет на сдачу квартир туристам. С января в Малаге запрещена регистрация новых объектов аренды в 43 районах, включая Эль-Эхидо и Ла-Мерсед. Кроме того, год назад город повысил туристический налог - теперь за ночь в пятизвездочном отеле придется заплатить 6,75 евро.
Италия
Венеция ввела жесткие ограничения на сезон 2025 года. С весны с однодневных туристов взимается плата в 5 евро, а круизным лайнерам и туристическим группам численностью более 25 человек запрещен въезд в исторический центр.
Портофино штрафует туристов на сумму до 240 евро за создание заторов в популярных местах для селфи. Рим ограничивает доступ к фонтану Треви.
Греция
Санторини и Миконос предложили ограничения на количество круизных лайнеров и ввели плату 20 евро в высокий сезон. Акрополь в Афинах принимает не более 20 тысяч человек в день - с распределением по времени входа, чтобы избежать толп и защитить исторический памятник.
Португалия
Город Синтра страдает от чрезмерного туризма: пробки, неуважительное поведение гостей и протесты местных жителей стали обыденностью. Горожане выступают за устойчивый туризм и протестуют против строительства нового отеля в историческом центре.
Амстердам, Нидерланды
В городе запрещено строительство новых отелей, установлен лимит в 20 миллионов ночующих туристов в год. Действуют ограничения на аренду через Airbnb, с 2035 года полностью запретят круизные лайнеры, а также закрывают часть публичных домов и кофеен.
Франция
В Париже ужесточили контроль за краткосрочной арендой - за нарушения предусмотрены штрафы до 3000 евро. На острове Иль-де-Бреа действует квота: с 8:30 до 14:30 в день могут попасть не более 4700 туристов.
Хорватия
В Дубровнике и Сплите штрафуют за неподобающее поведение, включая распитие алкоголя в общественных местах. Дубровник также ограничил количество круизных лайнеров: не более двух судов с суммарным числом пассажиров до 8000 человек в день. На острове Хвар ввели особенно строгие нормы по уровню шума на летний период, ограничив ночную жизнь.
Австрия
В Гальштате ограничили въезд туристических автобусов и автомобилей. Даже установили «антиселфи»-забор, который позже демонтировали после шквала критики. В Вене действует ограничение на краткосрочную аренду - не более 90 дней в году на одну квартиру.
Мальта
Мальта едва справляется с туристическим потоком: проблемы с вывозом мусора, нехватка воды, пробки. Большая часть объектов аренды работает нелегально, усугубляя ситуацию с жильем и инфраструктурой.
Чехия
Страна ужесточает борьбу с туризмом: запрещены организованные походы по пабам после 22:00, ограничено число посетителей в популярных районах и усилен контроль за краткосрочной арендой.