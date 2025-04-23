Названы десять мест в Европе, где легко испортить отпуск

Все больше городов и островов борются с туристическим перенасыщением, пишет Express. Ниже - десять направлений, где уже действуют или вскоре вступят в силу меры по сдерживанию турпотока.

Испания

В Барселоне до 2028 года действует запрет на сдачу квартир туристам. С января в Малаге запрещена регистрация новых объектов аренды в 43 районах, включая Эль-Эхидо и Ла-Мерсед. Кроме того, год назад город повысил туристический налог - теперь за ночь в пятизвездочном отеле придется заплатить 6,75 евро.

Италия

Венеция ввела жесткие ограничения на сезон 2025 года. С весны с однодневных туристов взимается плата в 5 евро, а круизным лайнерам и туристическим группам численностью более 25 человек запрещен въезд в исторический центр.

Портофино штрафует туристов на сумму до 240 евро за создание заторов в популярных местах для селфи. Рим ограничивает доступ к фонтану Треви.

Греция

Санторини и Миконос предложили ограничения на количество круизных лайнеров и ввели плату 20 евро в высокий сезон. Акрополь в Афинах принимает не более 20 тысяч человек в день - с распределением по времени входа, чтобы избежать толп и защитить исторический памятник.

Португалия

Город Синтра страдает от чрезмерного туризма: пробки, неуважительное поведение гостей и протесты местных жителей стали обыденностью. Горожане выступают за устойчивый туризм и протестуют против строительства нового отеля в историческом центре.

Амстердам, Нидерланды