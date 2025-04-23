Десять продуктов, которые срочно нужно убрать из холодильника, чтобы похудеть

Сладкие напитки

Мозг не воспринимает напитки как пищу, а это значит, что вы можете потреблять много калорий и все равно чувствовать голод. Эти напитки также способствуют развитию диабета второго типа. Лучше замените их на газировку без сахара или воду со вкусом фруктов.

Фастфуд

Бургеры, жареная курица и картофель фри содержат много калорий, жира и соли. Замените их на печеный картофель, суп или гамбургер с порцией салата из зелени.

Конфеты

Еще одна калорийная бомба. Одна небольшая порция может содержать от 200 до 300 калорий - вы переедите, даже не заметив этого. Хотите сладкого? Съеште яблоко, ягоды или даже немного черного шоколада - пользы будет намного больше.

Жареные продукты

Картошка фри, чипсы, наггетсы - все это способствует незаметному набору веса. Лучше ешьте запеченный в духовке картофель, бата и другие овощи на гриле.

Выпечка

Пирожные, печенье и сладкие хлебцы замените на ягоды, йогуртовое парфе или даже домашние мюсли.

Белый хлеб и макароны

Эти продукты не содержат клетчатки и белка, но за то в них много калорий. Гораздо здоровее будет употреблять цельнозерновые макароны и хлеб.

Белый рис

В нем очень мало витаминов, минералов, клетчатки и белка, но при этом большой гликемический индекс. Замените простой белый рис на коричневый рис или киноа.

Мороженое

Конечно побаловать себя летом можно, но увлекаться этим продуктом не стоит. Попробуйте замороженный виноград или фруктовый смузи.

Пицца

Тут и сур, и жирные оливки, колбаса, тепло из белой муки... Если уж не можете жить без пиццы, то добавьте в нее овощи и ешьте вместе с гарниром.

Обработанное мясо

Консервы, вяленое копчено и колбасы замените за запеченную рыбу, семена и орехи.